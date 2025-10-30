На теплоходе в Ростове выявили более 5 тонн незаявленного судового топлива

В порту Ростова-на-Дону, на одном из теплоходов, обнаружили 5,5 тонны нелегального топлива. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Судно направлялось в порт Бизерт (Тунис). Во время проверки груза в донской столице зафиксировали несоответствие реального и заявленного по документам количества топлива. Горючего в штатных емкостях оказалось больше, чем задекларировали.
Теперь в отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены административные дела (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Всего с начала 2025 года в порту Ростова выявили более 51 тонны незадекларированных горюче-смазочных материалов.
