На теплоходе в Ростове выявили более 5 тонн незаявленного судового топлива

В Ростове нашли нелегальное топливо, которое пытались вывезти в Тунис.

Источник: Комсомольская правда

В порту Ростова-на-Дону, на одном из теплоходов, обнаружили 5,5 тонны нелегального топлива. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.

Судно направлялось в порт Бизерт (Тунис). Во время проверки груза в донской столице зафиксировали несоответствие реального и заявленного по документам количества топлива. Горючего в штатных емкостях оказалось больше, чем задекларировали.

Теперь в отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены административные дела (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Всего с начала 2025 года в порту Ростова выявили более 51 тонны незадекларированных горюче-смазочных материалов.

