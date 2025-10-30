Электросамокаты скоро пропадут с самарских тротуаров

Напомним, в Самаре задержали подростков, укравших аккумуляторы из арендованных электросамокатов. Ребята разместили объявление о продаже устройств в социальных сетях. К краже были причастны подростки младше 14 лет. Родителям пришлось заплатить круглую сумму за проделку детей.