Электросамокаты скоро пропадут с самарских тротуаров

С наступлением холодов с улиц Самары постепенно пропадут электросамокаты. Представители различных сервисов уже готовятся к зиме.
Согласно информации от транспортных компаний, завершение сезона ожидается с наступлением устойчивых погодных условий, которые станут неблагоприятными для передвижения. С приходом минусовых температур, снега и гололедицы, транспорт прекратит курсировать по городским улицам.
Напомним, в Самаре задержали подростков, укравших аккумуляторы из арендованных электросамокатов. Ребята разместили объявление о продаже устройств в социальных сетях. К краже были причастны подростки младше 14 лет. Родителям пришлось заплатить круглую сумму за проделку детей.