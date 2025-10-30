Ричмонд
Электросамокаты скоро пропадут с самарских тротуаров

В Самаре сервисы уберут электросамокаты с улиц с наступлением холодов.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением холодов с улиц Самары постепенно пропадут электросамокаты. Представители различных сервисов уже готовятся к зиме.

Согласно информации от транспортных компаний, завершение сезона ожидается с наступлением устойчивых погодных условий, которые станут неблагоприятными для передвижения. С приходом минусовых температур, снега и гололедицы, транспорт прекратит курсировать по городским улицам.

Напомним, в Самаре задержали подростков, укравших аккумуляторы из арендованных электросамокатов. Ребята разместили объявление о продаже устройств в социальных сетях. К краже были причастны подростки младше 14 лет. Родителям пришлось заплатить круглую сумму за проделку детей.