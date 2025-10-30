Вниманию абитуриентов: Кто хочет учиться в России бесплатно — принимаются заявки!

Желающие получить бесплатное образование в российских вузах могут подать заявку на портале «Образование в России для иностранцев» в период с 15 сентября по 15 декабря 2025 года. Квота предоставляется по всем уровням образования и направлениям подготовки.
Кто может принять участие в отборе?
• Граждане Республики Молдова;
• Соотечественники — граждане России, имеющие также гражданство Республики Молдова и постоянно проживающие в Молдове.
(кандидаты не должны обучаться в российских учебных заведениях и завершать обучение в 2025—2026 гг.).
Как принять участие в отборе?
1. Зарегистрироваться в государственной информационной системе «Образование в Российской Федерации для иностранцев» — education-in-russia.com
2. Заполнить анкету.
3. Прикрепить скан или фото заграничного паспорта и документа об образовании (или справки из учебного заведения о периоде обучения).
4. Отправить заявку, переведя её в статус «на проверку».
5. Пройти отборочные испытания первого этапа.
Консультации и контакты.
Очные консультации проходят каждый понедельник в 15:00:
• Русский дом в Кишинёве: ул. М. Эминеску, 2.
• Контактный центр ПГУ им. Т. Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством (Тирасполь): бул. Гагарина, 2.
Тел.: 022 211 200 (Кишинёв), 533 22 0 99 (Тирасполь).
E-mail: edu@mda.rs.gov.ru
Актуальная информация о квотной кампании публикуется на официальном сайте и в аккаунтах Русского дома в Кишиневе в соцсетях:
Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники | TikTok.