Вниманию абитуриентов: Кто хочет учиться в России бесплатно — принимаются заявки!

Продолжается приём заявок на обучение в вузах Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством РФ на 2026/27 учебный год.

Источник: Комсомольская правда

Желающие получить бесплатное образование в российских вузах могут подать заявку на портале «Образование в России для иностранцев» в период с 15 сентября по 15 декабря 2025 года. Квота предоставляется по всем уровням образования и направлениям подготовки.

Кто может принять участие в отборе?

• Граждане Республики Молдова;

• Соотечественники — граждане России, имеющие также гражданство Республики Молдова и постоянно проживающие в Молдове.

(кандидаты не должны обучаться в российских учебных заведениях и завершать обучение в 2025—2026 гг.).

Как принять участие в отборе?

1. Зарегистрироваться в государственной информационной системе «Образование в Российской Федерации для иностранцев» — education-in-russia.com

2. Заполнить анкету.

3. Прикрепить скан или фото заграничного паспорта и документа об образовании (или справки из учебного заведения о периоде обучения).

4. Отправить заявку, переведя её в статус «на проверку».

5. Пройти отборочные испытания первого этапа.

Консультации и контакты.

Очные консультации проходят каждый понедельник в 15:00:

• Русский дом в Кишинёве: ул. М. Эминеску, 2.

• Контактный центр ПГУ им. Т. Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством (Тирасполь): бул. Гагарина, 2.

Тел.: 022 211 200 (Кишинёв), 533 22 0 99 (Тирасполь).

Актуальная информация о квотной кампании публикуется на официальном сайте и в аккаунтах Русского дома в Кишиневе в соцсетях:

Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники | TikTok.