В Башкирии разыскивают отца, скрывающегося от алиментов в Татарстане

Судебные приставы Шаранского района Башкирии разыскивают местного жителя Виктора Д., который уклоняется от уплаты алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка. По имеющейся информации, сумма его задолженности уже превысила 100 тысяч рублей.
По данным правоохранительных органов, мужчина скрывается на территории соседнего Татарстана. Предполагается, что он трудоустроен неофициально и намеренно скрывает свое место работы и фактическое место проживания. В связи с этим Виктор Д. был объявлен в исполнительный розыск.
Судебные приставы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам дежурной части Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан: 8−987−613−22−24 или 8 (347) 273−56−40.
