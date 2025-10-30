В Башкирии разыскивают отца, скрывающегося от алиментов в Татарстане

По данным правоохранительных органов, мужчина скрывается на территории соседнего Татарстана. Предполагается, что он трудоустроен неофициально и намеренно скрывает свое место работы и фактическое место проживания. В связи с этим Виктор Д. был объявлен в исполнительный розыск.