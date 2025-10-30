В музее Южного Урала представили выставку о церковной и светской власти

Новый проект Музеев Московского Кремля — выставка «Царь и Патриарх» — доступен для посетителей исторического музея Южного Урала в Челябинске. Открытие экспозиции соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Выставка рассказывает о взаимоотношениях церковной и светской власти в один из самых интересных периодов российской истории — от Смутного времени до начала Петровских реформ. Южноуральцы могут увидеть подлинные реликвии XVI-XVIII веков, принадлежавшие русским царям и патриархам. Личные вещи, одеяния и символы власти, а также иконы и богослужебные облачения XVI-XVII веков впервые приехали на Южный Урал, покинув пределы столичных сокровищниц.
«Выставочный проект стал восьмым в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с Музеями Московского Кремля, — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Рад, что благодаря этому взаимодействию тысячи жителей нашего региона могут из года в год приобщаться к национальному культурному наследию».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.