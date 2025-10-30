В музее Южного Урала представили выставку о церковной и светской власти

Выставка рассказывает о взаимоотношениях церковной и светской власти в один из самых интересных периодов российской истории — от Смутного времени до начала Петровских реформ. Южноуральцы могут увидеть подлинные реликвии XVI-XVIII веков, принадлежавшие русским царям и патриархам. Личные вещи, одеяния и символы власти, а также иконы и богослужебные облачения XVI-XVII веков впервые приехали на Южный Урал, покинув пределы столичных сокровищниц.