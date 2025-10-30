На Дону в поселке Чертково до конца года реконструируют площадь у вокзала

Комплексное благоустройство Привокзальной площади в поселке Чертково в Ростовской области планируют завершить до конца года. Работы выполняют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Проект преобразования территории — победитель всероссийского голосования 2024 года, который поддержали более 7 тыс. местных жителей. Общая площадь благоустройства превышает 7 тыс. кв. м. На пространстве появятся лавочки, урны, беседки с качелями, арт-объект «Часы», детская площадка с музыкальными инструментами, а также новая система освещения. На территории высадят 56 деревьев и 305 кустарников, сделают газон.
Сейчас специалисты делают линии электроснабжения и водоснабжения, укладывают плитку и бордюрный камень. Также они готовят основание под резиновое покрытие детской площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.