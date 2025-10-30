Выставка «Гремит салют над Ленинградом» будет работать до конца года

Выставка «Гремит салют над Ленинградом», которая открылась 1 октября в Мемориальном музее «Разночинный Петербург», будет работать до 28 декабря. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
На экспозиции можно узнать о первом десятилетии после окончания Великой Отечественной войны. Предметы быта, фотографии, документы и инсталляции расскажут о восстановлении города и повседневной жизни Ленинграда того времени. Посетители выставки узнают, что такое «чудо-печка», какие духи стали настоящим подарком ленинградским женщинам, почему 250-летний юбилей Ленинграда отмечали в 1957 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.