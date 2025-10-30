Выставка «Гремит салют над Ленинградом» будет работать до конца года

На экспозиции можно узнать о первом десятилетии после окончания Великой Отечественной войны. Предметы быта, фотографии, документы и инсталляции расскажут о восстановлении города и повседневной жизни Ленинграда того времени. Посетители выставки узнают, что такое «чудо-печка», какие духи стали настоящим подарком ленинградским женщинам, почему 250-летний юбилей Ленинграда отмечали в 1957 году.