В Черном море хотят разместить карбоновые полигоны

По словам Малаховой, метановые исследования тоже проводятся, потому что «если морские системы, мировой океан поглощает СО2, то метан чаще всего выделяется в атмосферу, поэтому этот баланс необходимо знать, чтобы понимать, из какого региона поступает углерод в виде CO2 и метана, а какой его наоборот — поглощает», важно знать, «является ли в целом российская территория углеродно-нейтральной или углеродно-положительной, или же наоборот же мы имеем возможность взять на себя какие-то дополнительные выбросы — из других организаций и стран», считает эксперт.