Жительницам Башкирии рекомендовали воздержаться от поездок в США

«Этой весной по прибытии в аэропорт Нью-Йорка была задержана женщина, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе их дочери. Представителей правоохранительных органов нисколько не смутил тот факт, что в свидетельстве о рождении ребенка американского образца в графе “отец” стоит прочерк, и что действовали они на основании предъявленных экс-супругом результатов ДНК-экспертизы. Ситуация усугубляется тем, что второй ребенок россиянки, за которым она и прилетела в США, когда ее задержали, находится с отцом. По большому счету, если называть вещи своими именами, речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери, — привел пример Венер Галиакбаров. — Посольство России в Вашингтоне находится на связи с матерью детей и оказывает ей консульскую и правовую поддержку. Разумеется, российская сторона будет требовать от американских властей освободить соотечественницу, обеспечив ее воссоединение с детьми. Эту конфликтную ситуацию необходимо решать в цивилизованной правовой форме».