В Самарской области по нацпроекту отремонтировано 14 мостов

Жительница поселка Кутулук Ирина Смирнова высоко оценила качество проведенных работ. «Для нас этот мост — единственная связь с внешним миром, ведь в поселке нет даже магазина или почтового отделения. Многие жители ежедневно пользуются им, чтобы добраться до работы. Я как социальный работник постоянно езжу по этой дороге, чтобы закупить продукты и лекарства для подопечных. Ремонт выполнен очень качественно, мост стал не только безопаснее, но и красивее. Отдельная благодарность подрядчику за благоустройство территории и расчистку русла реки от поваленных деревьев», — говорит она.