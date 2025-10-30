Штраф до 1260 рублей. С 1 ноября в Беларуси запретили ловить два вида рыб

В то же время сом обыкновенный, чувствительный к холодам, раньше других рыб залегает на зимовку и становится практически неподвижным, что делает его уязвимым для рыболовов. Поэтому с 1 ноября по 31 марта устанавливается запрет на его вылов, который касается как промыслового, так и любительского лова, объяснили в БООР.