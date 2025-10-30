Штраф до 1260 рублей. С 1 ноября в Беларуси запретили ловить два вида рыб

В организации напомнили, что за несоблюдение данных требований может грозить штраф.
Некоторые виды рыб продолжают свою активность зимой. Например, налим, представитель семейства тресковых, просыпается осенью, когда вода в реках остывает. Летом же он впадает в спячку и не питается, пока температура воды не снижается.
В то же время сом обыкновенный, чувствительный к холодам, раньше других рыб залегает на зимовку и становится практически неподвижным, что делает его уязвимым для рыболовов. Поэтому с 1 ноября по 31 марта устанавливается запрет на его вылов, который касается как промыслового, так и любительского лова, объяснили в БООР.
Что касается сига чудского, то цель запрета — «создать благоприятные условий для его воспроизводства в рыболовных угодьях Беларуси». В организации уточнили, что как раз в этот период у представителей семейства лососевых, к которым и относится сиг чудской, начинается период нереста.
Какой штраф грозит?
Согласно статье 16.25 КоАП РБ, за лов рыбы в запретные сроки грозит:
- для физических лиц — штраф от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей);
- для ИП — штраф от 20 до 100 базовых (от 840 до 4200 рублей);
- для юридических лиц — штраф от 100 до 500 базовых (от 4200 до 21000 белорусских рублей).
Кроме того, за незаконный вылов рыбы в период запрета предусмотрено возмещение ущерба окружающей среде в тройном размере за каждую незаконно выловленную особь.