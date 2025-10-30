«Стал на меня кидаться». Под Гомелем жители деревни бьют тревогу из-за дикобраза, который стал приходить по ночам

Дмитрий допускает, что это может быть один из двух дикобразов, которые сбежали летом с территории агроусадьбы «Лошадиный остров» в деревне Грановка. Владельцам усадьбы сразу же позвонили, однако они животное отказались забрать. Жители деревни обеспокоены судьбой экзотического животного. Они готовы помочь с отловом и надеются, что до наступления холодов дикобраза удастся пристроить в безопасное место.