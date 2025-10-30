4 средства. Врач Бузунов раскрыл, как дожить до вечера после бессонной ночи

Как дожить до вечера, если накануне выдалась бессонная ночь? Что поможет не заснуть в течение дня, кроме кофе?
Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов назвал aif.ru четыре способа продержаться день, если недоспал.
С утра можно выпить кофе — до трех чашек, но желательно не употреблять другие кофеинсодержащие напитки после 12−13 часов дня.
Побороть сонливость поможет белый яркий свет. Цветовая температура измеряется в кельвинах. Яркому белому свету соответствует температура 5500 кельвинов и более. Она указывается на упаковке лампочек.
Сонливость приходит волнами на 10−15 или 20 минут через каждые 1,5−2 часа. Если чувствуете, что потянуло в сон, не сидите с полузакрытыми глазами и не страдайте. Иначе будет ощущение, что весь день прострадали. Дайте себе физическую или психическую нагрузку. Например, походите по этажам, позвоните кому-то. Важна любая активность, которая может заставить вас поднапрячься и перебить сонливость.
Полезно подремать в течение хотя бы пяти минут, сидя в кресле с закрытыми глазами. Даже легкая полудрема может освежить на несколько часов.
Если есть возможность — можно поспать днем 10−20 минут (скажем, на работе в комнате отдыха, в своей машине). Этого должно хватить, чтобы доработать до вечера. Но желательно не спать после 15−16 часов.