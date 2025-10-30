4 средства. Врач Бузунов раскрыл, как дожить до вечера после бессонной ночи

Сонливость приходит волнами на 10−15 или 20 минут через каждые 1,5−2 часа. Если чувствуете, что потянуло в сон, не сидите с полузакрытыми глазами и не страдайте. Иначе будет ощущение, что весь день прострадали. Дайте себе физическую или психическую нагрузку. Например, походите по этажам, позвоните кому-то. Важна любая активность, которая может заставить вас поднапрячься и перебить сонливость.