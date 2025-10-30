В селе Терновка в Севастополе отремонтировали улицу

Улицу Севастопольскую отремонтировали в селе Терновка в Балаклавском районе города федерального значения Севастополя. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Севастопольском Автодоре».
С просьбой о ремонте отрезка дороги обращались жители района. Протяженность обновленного участка составила 330 м. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины.
Отметим, что улица Севастопольская расположена в жилой части Терновки, неподалеку находятся частные домовладения, магазины, остановки общественного транспорта, а также школа № 59, детский сад № 61 и Дом культуры. Обновленная дорога улучшила транспортную доступность к социально значимым объектам и повысила удобство передвижения для жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.