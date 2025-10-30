В Краснодаре прошла ярмарка вакансий для молодежи

Ярмарка вакансий для выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений прошла в Краснодаре. Такие мероприятия организуют для достижения целей национального проекта «Кадры», сообщили в администрации города.
В кадровом центре «Работа России» молодые специалисты прошли собеседования с представителями более чем 30 компаний Краснодара и смогли выбрать работу из более чем 700 вакансий. Краснодарские компании будут готовы принять кандидатов на стажировку, практику или предложить трудоустройство.
«Молодые специалисты могут получить шанс трудоустроиться в такие крупные предприятия, как “Сервис-Юг-ККМ”, приборный завод “Каскад”, “Табрис”, “2Гис. ЮГ”, МФЦ, завод “Нефтемаш”. Среди множества вакансий были представлены предложения из сфер рекламы, торговли, строительства, IT, производства и другие», — сообщили в городской администрации.
Также в ходе реализации нацпроекта «Кадры» для молодежи организуют занятия с психологом центра на тему «Профессиональные компетенции молодого специалиста», которые помогут определиться с вектором развития в рамках будущей профессии. Более подробно об этом можно узнать по телефону: +7 (861) 992−42−02.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.