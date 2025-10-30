С 31 октября по 4 ноября в Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В последний день октября в Башкирии начинаются сельскохозяйственные ярмарки, которые продлятся пять дней. Как сообщили в министерстве торговли и услуг республики, с 31 октября по 4 ноября жители 58 городов и районов смогут приобрести свежие продукты местного производства.