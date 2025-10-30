В Московском районе Петербурга построили детский сад с соляной пещерой

Детский сад, рассчитанный на 140 мест и входящий в состав жилого комплекса «Сенат», возвели в Московском районе Санкт-Петербурга. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству города.
Образовательное учреждение рассчитано на девять возрастных групп дошкольников от 1 до 7 лет. В нем есть игровой и спальный блоки, музыкальная комната, спортзал, медицинский кабинет, комнаты для внеклассных занятий. Также в саду есть уникальная соляная пещера.
Новое учреждение находится на первых двух этажах многоэтажного дома, расположенного по адресу: улица Кубинская, дом 76, корпус 1. Территорию придомовой зоны благоустроили. На пространстве посадили деревья и кустарники, установили игровые комплексы с навесами, песочницами и качелями, а также создали специальную спортивную зону.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.