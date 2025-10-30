Ричмонд
Омские банкиры объяснили, почему в регионе подорожали яйца

При этом многие другие продукты, по данным Росстата, подешевели.

Источник: Комсомольская правда

В омском отделении Центробанка рассказали об инфляции. В целом инфляция в Омской области снижается пятый месяц подряд и уменьшилась до 7,3%.

По данным Росстата, по сравнению с августом в сентябре цены в регионе уменьшились на 0, 2%. Однако на общем фоне снижения цен некоторые продукты, напротив, подорожали. В их числе — яйца.

Подорожание яиц омские банкиры объяснили тем, что некоторые местные птицефабрики из-за перепроизводства и трудностей со сбытом сократили поголовье несушек, и объемы поставок яиц сократились.

Также традиционно в связи с ростом спроса выросли цены на меховые изделия и медикаменты для лечения сезонных заболеваний.

Подешевели, по данным отделения Центробанка, овощи из «борщевого набора». Кроме того, снизились цены на рис, пшено, горох и фасоль, а также дома отдыха и санатории.