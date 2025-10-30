Цена на бензин увеличилась в Ростовской области с начала 2025 года

В Ростовской области зафиксировали рост стоимости бензина. Об изменениях можно судить по информации Росстата.
По последним данным, за период с 21 по 27 октября 2025 года, средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составляла 67,87 рубля. Это оказалось на 18 копеек больше, чем неделей раньше, а также на 5,36 рубля выше, чем в начале года.
Уточним расценки за 1 литр по отдельным маркам по состоянию на 27 октября 2025 года:
АИ-92: 63,75 рубля;
АИ-95: 70 рублей;
АИ-98 и выше: 87,83 рубля;
Дизельное топливо: 70,31 рубля.
Добавим, общая цена бензина по ЮФО 27 октября составляла 67,20 рубля, за дизель — 71,49 рубля. Стоимость по России — 65,45 и 73,90 соответственно.
