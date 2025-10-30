Цена на бензин увеличилась в Ростовской области с начала 2025 года

По последним данным, за период с 21 по 27 октября 2025 года, средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составляла 67,87 рубля. Это оказалось на 18 копеек больше, чем неделей раньше, а также на 5,36 рубля выше, чем в начале года.