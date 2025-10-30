Китай подтвердил планы высадить человека на Луну. Что известно

В Китае рассказали о планах высадить человека на Луну к 2030 году, сообщает «Синьхуа».
В числе предстоящих испытаний — комплексные испытания посадочного модуля «Ланьюэ» (Lanyue), тепловые испытания и испытания на выход из максимального динамического давления для пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу», а также полеты на малых высотах и контрольно-проверочные полеты ракеты-носителя «Чанчжэн-10».
Китай также готовится отправить на Землю очередную смену астронавтов, которые будут участвовать в текущей миссии по завершению строительства космической станции «Тяньгун» в рамках более масштабных планов Китая по исследованию космоса. Каждая группа находится на станции шесть месяцев, проводя исследования, сообщает телеканал ABC News.
В состав последнего экипажа, который будет отправлен на космическую станцию, вошли Чжан Лу, Ву Фэй и Чжан Хунчжан. Они стартуют с космодрома Цзюцюань в пятницу, 31 октября. С собой экипаж возьмет четырех мышей: двух самцов и двух самок, чтобы изучать влияние невесомости и ограничения подвижности на животных.
Что известно о китайской космической станции «Тяньгун»
В переводе с китайского «тяньгун» — «небесный дворец». Космическую орбитальную станцию с таким названием начали строить в апреле 2021 года — тогда запустили первый, базовый модуль «Тяньхэ». В последующие годы были присоединены другие модули — «Вэнтянь» и «Мэнтянь».
Строить национальную космическую станцию Китай начал после того, как был исключен из программы Международной космической станции. «Тяньгун» стала третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией после «Мир» и МКС.