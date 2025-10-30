Китай подтвердил планы высадить человека на Луну. Что известно

В состав последнего экипажа, который будет отправлен на космическую станцию, вошли Чжан Лу, Ву Фэй и Чжан Хунчжан. Они стартуют с космодрома Цзюцюань в пятницу, 31 октября. С собой экипаж возьмет четырех мышей: двух самцов и двух самок, чтобы изучать влияние невесомости и ограничения подвижности на животных.