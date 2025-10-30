Сильные дожди накроют большую часть Казахстана в последний день октября-2025

Прогнозом на последний день октября поделились в пресс-службе РГП «Казгидромет»:
«Погоду большей части территории Казахстана обусловит северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди, на северо-западе, днем в горных районах юга — сильные дожди. В восточной половине страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, днем на юге РК — пыльные бури».
При этом, согласно прогнозу, в ряде регионов страны ожидается:
высокая пожарная опасность — в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность — в Кызылординской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.