Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные дожди накроют большую часть Казахстана в последний день октября-2025

В Казахстане в предстоящую пятницу, 31 октября 2025 года, ожидается дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 100% 747 мм рт. ст. +13°

Прогнозом на последний день октября поделились в пресс-службе РГП «Казгидромет»:

«Погоду большей части территории Казахстана обусловит северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди, на северо-западе, днем в горных районах юга — сильные дожди. В восточной половине страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, днем на юге РК — пыльные бури».

При этом, согласно прогнозу, в ряде регионов страны ожидается:

высокая пожарная опасность — в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность — в Кызылординской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.