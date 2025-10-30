Белорусские юристы сказали, обязательно ли должны быть свидетели на регистрации брака

Юристы сказали, обязательно ли белорусам брать на бракосочетание свидетелей. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
«Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье присутствие свидетелей при государственной регистрации заключения брака не обязательно», — уточнили в управлении.
В пресс-службе обратили внимание, что обязательное присутствие свидетелей на бракосочетании было отменено в 1999 году. Указанный шаг упростил процедуру регистрации брака. А традиция приглашать свидетелей перешла из обязательных в добровольные.
