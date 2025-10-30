Ричмонд
Белорусские юристы сказали, обязательно ли должны быть свидетели на регистрации брака

Юристы сказали, обязательно ли белорусам брать на бракосочетание свидетелей.

Источник: Комсомольская правда

Юристы сказали, обязательно ли белорусам брать на бракосочетание свидетелей. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

«Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье присутствие свидетелей при государственной регистрации заключения брака не обязательно», — уточнили в управлении.

В пресс-службе обратили внимание, что обязательное присутствие свидетелей на бракосочетании было отменено в 1999 году. Указанный шаг упростил процедуру регистрации брака. А традиция приглашать свидетелей перешла из обязательных в добровольные.

Ранее белорусские юристы сказали, можно ли заменить марш Мендельсона при регистрации брака.

Кстати, юристы ответили, можно ли пить шампанское в загсе после церемонии бракосочетания.

Тем временем в Гомеле молодожены съели свои обручальные кольца после регистрации брака.

А еще власти Минска сказали про свадебный бум после рекламы от президента Беларуси Александра Лукашенко.

