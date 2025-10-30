В Уссурийском городском округе Приморья благоустроили две территории

В сквере на Краснознаменной выполнили работы по обустройству пешеходных дорожек, ливневой канализации, разместили скамейки, урны для мусора, детские игровые комплексы и перголу с качелями. Специалисты также провели там озеленение и установили освещение. В сквере на Промышленной выполнен аналогичный комплекс работ. Кроме того, для активного отдыха жителей на территории смонтирована спортивная площадка.