В Уссурийском городском округе Приморья благоустроили две территории

Благоустройство двух общественных пространств завершили в Уссурийском городском округе Приморского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году преобразились скверы по улицам Краснознаменной и Промышленной, сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края.
В сквере на Краснознаменной выполнили работы по обустройству пешеходных дорожек, ливневой канализации, разместили скамейки, урны для мусора, детские игровые комплексы и перголу с качелями. Специалисты также провели там озеленение и установили освещение. В сквере на Промышленной выполнен аналогичный комплекс работ. Кроме того, для активного отдыха жителей на территории смонтирована спортивная площадка.
«Создание современных, благоустроенных зон отдыха — это прямой вклад в качество жизни людей. У жителей Уссурийска появились две новые точки притяжения, где можно с комфортом провести время семьей, заняться спортом или просто отдохнуть. Мы и дальше продолжим преображать общественные пространства городов Приморья», — отметил министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин.
В муниципалитетах Приморского края в 2025 году реконструировали почти 20 общественных пространств. В целом, за последние годы в регионе благоустроено более 700 парков, скверов, набережных и площадей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.