На день открытых дверей в колледжи Приморья пришли свыше 22 тыс. школьников

Мероприятие объединило участников из более чем 200 школ региона. Представители предприятий провели экскурсии на свои производственные площадки и рассказали о требованиях к будущим специалистам. Так, в кластере «Строительство» школьники встретились с представителями компаний «Строймост ДВ», Уссурийского локомотиворемонтного завода и компании «Прораб». В Дальневосточном судостроительном колледже состоялся диалог с руководителями Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, судостроительного комплекса «Звезда», Дальневосточного завода «Звезда» и тихоокеанского предприятия «Электрорадиоавтоматика». Участники сетевых колледжей также побывали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, включая завод «Изумруд» и объекты «РЖД».