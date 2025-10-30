На день открытых дверей в колледжи Приморья пришли свыше 22 тыс. школьников

Более 22 тыс. приморских школьников и их родителей приняли участие в Едином дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Свои двери 18 октября открыли 32 колледжа. Школьники со всего края познакомились с современными образовательными и производственными площадками, попробовали себя в будущей профессии и встретились с представителями ведущих предприятий края. В Едином дне открытых дверей участвовали 13 образовательных организаций и 19 сетевых колледжей, расположенных в разных городах и районах Приморья.
Мероприятие объединило участников из более чем 200 школ региона. Представители предприятий провели экскурсии на свои производственные площадки и рассказали о требованиях к будущим специалистам. Так, в кластере «Строительство» школьники встретились с представителями компаний «Строймост ДВ», Уссурийского локомотиворемонтного завода и компании «Прораб». В Дальневосточном судостроительном колледже состоялся диалог с руководителями Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, судостроительного комплекса «Звезда», Дальневосточного завода «Звезда» и тихоокеанского предприятия «Электрорадиоавтоматика». Участники сетевых колледжей также побывали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, включая завод «Изумруд» и объекты «РЖД».
«Сегодня Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по созданию кластеров в рамках федерального проекта “Профессионалитет”. Каждый третий кластер Дальнего Востока расположен на территории края. Этот проект помогает преодолеть дефицит рабочих кадров и повысить качество подготовки специалистов», — подчеркнул глава краевого минпрофа Сергей Дубовицкий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.