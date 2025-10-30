В Тамбовской области прошла акция по выявлению рака молочной железы

Масштабная акция выходного дня, направленная на раннее выявление рака молочной железы, прошла 25 октября на базе филиала больницы им. Арх. Луки в поселке Первомайском в Тамбове. Мероприятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
К акции привлекли ведущих специалистов Тамбовского областного онкологического клинического диспансера. В составе выездной консультативной бригады работали врачи-онкологи и Виталий Сычев — заместитель главного врача учреждения по поликлинической работе. За один день помощь оказали 112 пациенткам. По итогам осмотров 4 женщины получили направления в областной онкологический диспансер для углубленного обследования.
Также Виталий Сычев провел для собравшихся пациенток подробную и наглядную лекцию, посвященную жизненно важным темам. В рамках выступления он детально разобрал правильную технику самообследования молочных желез, основные тревожные симптомы, при появлении которых необходимо обратиться к врачу и современные методы профилактики онкологических заболеваний.
«Главная цель мероприятия — сделать профилактику онкологических заболеваний доступной и понятной для широких слоев населения. Рак молочной железы, выявленный на ранней стадии, в подавляющем большинстве случаев поддается успешному лечению», — пояснили в региональном минздраве.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.