В Тамбовской области прошла акция по выявлению рака молочной железы

Специалисты обследовали более ста пациенток.

Масштабная акция выходного дня, направленная на раннее выявление рака молочной железы, прошла 25 октября на базе филиала больницы им. Арх. Луки в поселке Первомайском в Тамбове. Мероприятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

К акции привлекли ведущих специалистов Тамбовского областного онкологического клинического диспансера. В составе выездной консультативной бригады работали врачи-онкологи и Виталий Сычев — заместитель главного врача учреждения по поликлинической работе. За один день помощь оказали 112 пациенткам. По итогам осмотров 4 женщины получили направления в областной онкологический диспансер для углубленного обследования.

Также Виталий Сычев провел для собравшихся пациенток подробную и наглядную лекцию, посвященную жизненно важным темам. В рамках выступления он детально разобрал правильную технику самообследования молочных желез, основные тревожные симптомы, при появлении которых необходимо обратиться к врачу и современные методы профилактики онкологических заболеваний.

«Главная цель мероприятия — сделать профилактику онкологических заболеваний доступной и понятной для широких слоев населения. Рак молочной железы, выявленный на ранней стадии, в подавляющем большинстве случаев поддается успешному лечению», — пояснили в региональном минздраве.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.