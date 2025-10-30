Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам могут отправить инструкцию поведения при атаке БПЛА

В Самарской области предложили рассылать инструкции поведения при возможной атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прошло заседание губернской думы, на котором предложили создать массовую СМС-рассылку. Местным жителям могут приходить инструкции по поведению при объявлении опасности атаки БПЛА.

Идею предложил участник потока «Школа героев». По словам бойца, краткая инструкция поможет сориентировать и направить людей, которые не знают, что делать при атаке беспилотников. Для реализации проекта необходимо дополнительное финансирование. Рассылку могут осуществлять раз в неделю.

Напомним, местным жителям приходят СМС-уведомления об опасности атаки БПЛА. Кроме того, самарцам рекомендуют скачать приложение МЧС, в котором уведомления приходят раньше, а также есть необходимые разделы с инструкциями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше