Самарцам могут отправить инструкцию поведения при атаке БПЛА

В Самарской области прошло заседание губернской думы, на котором предложили создать массовую СМС-рассылку. Местным жителям могут приходить инструкции по поведению при объявлении опасности атаки БПЛА.
Идею предложил участник потока «Школа героев». По словам бойца, краткая инструкция поможет сориентировать и направить людей, которые не знают, что делать при атаке беспилотников. Для реализации проекта необходимо дополнительное финансирование. Рассылку могут осуществлять раз в неделю.
Напомним, местным жителям приходят СМС-уведомления об опасности атаки БПЛА. Кроме того, самарцам рекомендуют скачать приложение МЧС, в котором уведомления приходят раньше, а также есть необходимые разделы с инструкциями.