Первую в РФ вузовскую лабораторию для подготовки инженеров нового поколения открыли в ТПУ

ТОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Первую в России вузовскую лабораторию по развитию газовых компетенций полного цикла открыли в Томском политехническом университете (ТПУ) при поддержке «Газпромнефть-Заполярья». Студенты смогут дистанционно познакомиться с передовыми технологиями, оборудованием и цифровыми инструментами для сопровождения добычи, подготовки и транспортировки углеводородов, передает корреспондент ТАСС с открытия.
«Наша задача, чтобы студент, придя на предприятие, был уже погружен в операционную деятельность и культуру предприятия, а этого можно достичь только создавая такие центры, “ячейки кристаллизации” корпоративной культуры, технологических процессов, правил, регламентов, как данная совместная лаборатория», — сказал и. о. ректора ТПУ Леонид Сухих.
Лаборатория расположена в учебном корпусе ТПУ № 20. В ней установлен современный отечественный компьютерный тренажерный комплекс «Симулятор инженерных процессов в газовой промышленности». Он позволяет проводить виртуальные лабораторные работы, используя методические материалы на примерах реальных технологических объектов. Подобный тренажер не используется ни в одном вузе России.
В составе комплекса — тренажеры «Газовый куст», «Компримирование газа», «Установка подготовки природного и попутного нефтяного газа». С их помощью студенты смогут подробно познакомиться с оборудованием и инженерными процессами на месторождении. Тренажеры моделируют реальные условия работы, что помогает дистанционно научиться управлять процессами добычи.
С помощью учебного комплекса студенты смогут запускать различное оборудование и изменять ключевые параметры технологического процесса, например, состав, температуру, давление газа, характеристики элементов трубопровода и другие. Кроме того, в лаборатории установлен интерактивный макет инфраструктуры нефтегазоконденсатного месторождения, данные с которого будут использовать при обучении студентов.
«Наши проекты требуют разнопрофильных знаний, высокой квалификации в области производства и цифровых компетенций. Поэтому работу с будущими специалистами мы начинаем со студенческой скамьи и особое внимание уделяем их практической подготовке. Взаимодействие с Томским политехом дает хорошие результаты: студенты обучаются по нашим программам, активно участвуют в научно-технических конференциях и профориентационных проектах, успешно проходят практику на месторождениях компании и после окончания вуза приходят к нам на работу», — сказал гендиректор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.