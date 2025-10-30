Первую в РФ вузовскую лабораторию для подготовки инженеров нового поколения открыли в ТПУ

«Наши проекты требуют разнопрофильных знаний, высокой квалификации в области производства и цифровых компетенций. Поэтому работу с будущими специалистами мы начинаем со студенческой скамьи и особое внимание уделяем их практической подготовке. Взаимодействие с Томским политехом дает хорошие результаты: студенты обучаются по нашим программам, активно участвуют в научно-технических конференциях и профориентационных проектах, успешно проходят практику на месторождениях компании и после окончания вуза приходят к нам на работу», — сказал гендиректор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.