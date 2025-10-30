Бурятская академия представила серию детских книг о сельском хозяйстве

«Для нас этот проект — не просто детские книги, а комплексное образовательное решение. Через увлекательные истории о Багатуре мы решаем несколько ключевых задач. Мы знакомим детей с миром современного АПК, где традиции сочетаются с высокими технологиями, воспитываем в них бережное отношение к природе и показываем, как цифровые инструменты, от дронов до IT-систем, применяются на практике. Важно, что вместе с этим мы прививаем ценности взаимопомощи и работы в команде, а главное — формируем у подрастающего поколения позитивный и перспективный образ малой родины, демонстрируя потенциал развития наших сельских территорий», — рассказывает менеджер проекта, директор научной библиотеки Евгения Вершинина.