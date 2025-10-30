Бурятская академия представила серию детских книг о сельском хозяйстве

Серию детских просветительских книг о сельском хозяйстве презентовали в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Главный герой книг — официальный талисман вуза бычок по имени Багатур, сообщили в учреждении.
Первой в серии стала книга «Багатур и друзья: Команда будущего». Это полноцветное иллюстрированное издание объемом 16 страниц, предназначенное для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Первый тираж книг уже выпущен, литература начала поступать в детсады районов Бурятии.
«Для нас этот проект — не просто детские книги, а комплексное образовательное решение. Через увлекательные истории о Багатуре мы решаем несколько ключевых задач. Мы знакомим детей с миром современного АПК, где традиции сочетаются с высокими технологиями, воспитываем в них бережное отношение к природе и показываем, как цифровые инструменты, от дронов до IT-систем, применяются на практике. Важно, что вместе с этим мы прививаем ценности взаимопомощи и работы в команде, а главное — формируем у подрастающего поколения позитивный и перспективный образ малой родины, демонстрируя потенциал развития наших сельских территорий», — рассказывает менеджер проекта, директор научной библиотеки Евгения Вершинина.
Для повышения образовательного эффекта и вовлеченности юных читателей книги о Багатуре планируется вывести на новый уровень, интегрировав в них иммерсивные технологии: в следующих изданиях серии появятся элементы дополненной и виртуальной реальности. Благодаря этому иллюстрации в книге «оживут»: при наведении камеры смартфона на страницу персонажи появятся на экране в формате 3D-анимации. Читатели смогут детально рассмотреть героев и объекты фермы, увидеть в интерактивном режиме сельхозпроцессы и отправиться на виртуальную экскурсию по хозяйству Багатура.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.