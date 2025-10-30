Ричмонд
В селе Чугуевка в Приморском крае открыли площадку для отдыха

Там появились теннисный и шахматные столы.

Общественную территорию благоустроили в селе Чугуевка Приморского края. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.

На территории рабочие выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили новые лавочки, урны, качели, а также теннисный и шахматные столы. Еще там появилась игровая фигура в виде гусеницы.

«Мы постарались создать пространство, которое будет интересно и детям, и взрослым. Здесь можно активно провести время, поиграть в настольный теннис или устроить шахматный турнир», — пояснили в местной администрации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.