Разработка СибГМУ спасла от слепоты более 700 жителей Томской области

ТОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Внедрение в клиники системы принятия поддержки врачебных решений для диагностики глазного дна «Офтальмик+», разработанной в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ), позволило спасти от слепоты более 700 жителей Томской области. Об этом сообщил во время заседания облдумы ректор СибГМУ Евгений Куликов.
«Наш совместный с Томской областью проект “Система принятия поддержки решений для офтальмологии “Офтальмик +”, который получил очень широкую экспертную поддержку, это проект высокой степени зрелости. В рамках взаимодействия с Томской областью этот проект был поддержан, медицинские организации закупили фундус-камеры, и вот за 2024 год было предотвращено наступление слепоты у 310 пациентов — жителей Томской области, а за 9 месяцев 2025 года уже 411 таких пациентов этот проект позволил спасти от слепоты”, — сказал Куликов.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, «Офтальмик+» — это сервис, позволяющий организовать службу скрининга диабетической ретинопатии в любом регионе России. Совместная работа с практикующими врачами помогла ученым разработать наиболее эффективный и качественный программный комплекс, который имеет высокую актуальность применения в современной медицине и отвечает всем требованиям технологий медицины будущего. Общее число пациентов, которые прошли обследование за время реализации проекта — более 10 тыс. человек.
«Ожидается, что продукт получит регистрационное удостоверение в качестве медицинского изделия и выйдет на рынок уже в первом полугодии 2026 года. После получения регистрационного удостоверения с 2026 года вуз готов выступить в роли цифрового хаба для хранения и аннотирования ретинальных фотографий, обеспечивая централизованную поддержку цифрового офтальмологического скрининга в субъектах РФ. После получения регистрационного удостоверения СибГМУ самостоятельно будет обеспечивать продажи системы, техническую поддержку и продвижение продукта», — отметили в вузе.
Проект создан при поддержке программы «Приоритет-2030».