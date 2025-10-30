Разработка СибГМУ спасла от слепоты более 700 жителей Томской области

«Наш совместный с Томской областью проект “Система принятия поддержки решений для офтальмологии “Офтальмик +”, который получил очень широкую экспертную поддержку, это проект высокой степени зрелости. В рамках взаимодействия с Томской областью этот проект был поддержан, медицинские организации закупили фундус-камеры, и вот за 2024 год было предотвращено наступление слепоты у 310 пациентов — жителей Томской области, а за 9 месяцев 2025 года уже 411 таких пациентов этот проект позволил спасти от слепоты”, — сказал Куликов.