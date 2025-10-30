ВЦИОМ узнал, сколько россиян чувствуют себя постоянно уставшими

Более трети (37%) россиян ежедневно чувствуют усталость, а каждый четвертый (26%) — несколько раз в неделю. Самая распространенная причина усталости среди россиян — стресс на работе и напряженная психологическая обстановка, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос состоялся 12 октября 2025 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
«Сегодня россияне взрослеют внутренне быстрее, чем раньше. С каждым замером все меньше людей ощущают себя молодыми. С 2012 года страна как будто устала: место внутренней молодости, которая преобладала тогда, сменило доминирующее ощущение “среднего возраста”, — отмечают аналитики ВЦИОМ.
Если в 2010-е годы доминировало ощущение «внутренней молодости» — энергии, движения и легкости, — то сегодня все больше людей чувствуют себя взрослее. «Даже среди поколения цифры почти четверть уже не воспринимают себя молодыми», — добавили там.
Параллельно с этим растет и усталость. 37% россиян испытывают это чувство каждый день (+6% по сравнению с 2022 годом). Еще 26% респондентов говорят, что устают несколько раз в неделю. Вовсе не чувствуют усталости лишь 8% опрошенных россиян.
Причина усталости россиян
Главным источником усталости является нервная и ответственная работа (34%). На втором месте — стрессовые ситуации (32%), а на третьем — физически тяжелый труд (25%). У 17% россиян усталость связана с детьми и семьей. 16% россиян устали от дачи и огорода, 8% — от болезней (своих или другого человека). 6% россиян устали от учебы.
Младшие поколения чаще устают из-за учебы и психологической нагрузки, отмечают аналитики. Среди «поколения цифры» 44% винят в усталости нервную работу, а 38% — учебу. Старшие поколения чаще говорят о физической усталости, работе по дому и состоянии здоровья. Женщины устают сильнее мужчин: ежедневную усталость испытывают 40% женщин против 35% мужчин.
Как отдыхают россияне
Самый популярный у россиян способ отдохнуть — сон и пассивный отдых. Так поступают более половины опрошенных, из них 24% предпочитают просто выспаться, а 21% — полежать дома или отдохнуть на диване. Еще 7% восстанавливаются с помощью ванны, душа, бани или массажа.
На втором месте — прогулки и смена обстановки. Около 44% снимают усталость с помощью отдыха на природе, физической активности или поездок за город. Каждый десятый считает, что отдохнуть помогает спорт, а почти четверть выбирают прогулки на свежем воздухе.
Треть россиян (34%) спасаются от усталости уединением — чтением, музыкой, фильмами, хобби. Среди молодежи этот способ особенно популярен: почти половина представителей «поколения цифры» предпочитает просто отключиться от информационного потока. Общение с близкими помогает каждому пятому россиянину. Небольшая группа респондентов снимает усталость «маленькими радостями» — вкусной едой, кофе, сексом, алкоголем или шопингом.
«В целом прослеживается следующая тенденция: для снятия усталости россияне предпочитают обращаться к внутренним ресурсам, таким как общение с близкими, уединенный отдых, телесное восстановление, а не внешним в виде активностей и путешествий. Это история не про веселье, а про попытку вернуть энергию», — отмечают аналитики ВЦИОМ.
«Портрет» среднестатистического россиянина
Типичный занятый в России — это женщина, работающая в сфере торговли, с зарплатой 84 тыс. руб. — именно такой «портрет» среднестатистического россиянина ранее составил Росстат. По информации ведомства, в России на конец 2024 года проживало 46% мужчин и 54% женщин. Последних традиционно больше — их количество в среднем превышает число мужчин более чем на 10 млн человек. Средний возраст россиянина — 41 год: у мужчин — 38 лет, у женщин — 43 года.
По данным Росстата, в 2024 году 63% мужчин состояли в официальном браке, 37% оставались холостыми. Среди женщин замужем были 54%, незамужними — 46%.
Свободное время большинство россиян проводят дома. 77,9% населения смотрят фильмы и телепередачи, 70,6% общаются с друзьями, 50,2% проводят время за компьютером, планшетом или телефоном. Каждый третий (34%) читает книги, журналы и газеты, а 24,5% посвящают свободное время хобби.