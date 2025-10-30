ВЦИОМ узнал, сколько россиян чувствуют себя постоянно уставшими

Типичный занятый в России — это женщина, работающая в сфере торговли, с зарплатой 84 тыс. руб. — именно такой «портрет» среднестатистического россиянина ранее составил Росстат. По информации ведомства, в России на конец 2024 года проживало 46% мужчин и 54% женщин. Последних традиционно больше — их количество в среднем превышает число мужчин более чем на 10 млн человек. Средний возраст россиянина — 41 год: у мужчин — 38 лет, у женщин — 43 года.