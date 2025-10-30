Оператор опроверг блокировку работы WhatsApp и Telegram в Крыму

В Telegram сообщили, что мессенджер активно борется с вредоносным контентом, мошенничеством, призывами к диверсиям и насилию, каждый день удаляются миллионы подобных материалов. «Кроме того, Telegram впервые применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — отметили в сервисе.