В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram

Ранее РИА Новости со ссылкой на данного оператора сообщило о частичном ограничении работы мессенджеров WhatsApp* и Telegram на полуострове.
«Информация, опубликованная сегодня, не является заявлением о блокировке иностранных мессенджеров и ее прочтение в данном ключе не является корректным, оператор ссылается на ранее опубликованные материалы о потенциально возможных ограничениях. В работе Telegram был зафиксирован временный сбой, потому его доступность была ограничена», — уточнили в компании.
На прошлой неделе сообщалось, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.