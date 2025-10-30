Ричмонд
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом заявили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.

Источник: РИА "Новости"

Ранее РИА Новости со ссылкой на данного оператора сообщило о частичном ограничении работы мессенджеров WhatsApp* и Telegram на полуострове.

«Информация, опубликованная сегодня, не является заявлением о блокировке иностранных мессенджеров и ее прочтение в данном ключе не является корректным, оператор ссылается на ранее опубликованные материалы о потенциально возможных ограничениях. В работе Telegram был зафиксирован временный сбой, потому его доступность была ограничена», — уточнили в компании.

На прошлой неделе сообщалось, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.