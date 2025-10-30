Мобильные пункты вакцинации от гриппа открыли в Ростове

В Ростове-на-Дону организовали работу восьми мобильных пунктов вакцинации от гриппа. В таких точках взрослые смогут привиться независимо от места проживания. При себе нужно иметь паспорт, сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Пункты открыли в популярных общественных местах:
— ТРК «Сокол»: понедельник — пятница, с 16 до 20 часов; суббота — воскресенье, с 12 до 16 часов;
— ТЦ «Галерея Парк», с 16 до 20 часов;
— ТРК «Мегамаг», с 15 до 19 часов;
— ЖК «Вересаево», с 14 до 18 часов;
— ТЦ «Западный», с 12 до 16 часов;
— ТРЦ «РИО», понедельник — пятница, с 16 до 20 часов; суббота — воскресенье, с 12 до 16 часов;
— ТК «Темерник», с 10 до 14 часов;
— «Магнит Экстра», понедельник — пятница, с 16 до 20 часов, суббота — воскресенье, с 12 до 16 часов.
Жителей Дона просят как можно скорее пройти иммунизацию перед распространением сезонных инфекций, это самый действенный метод защиты здоровья. К этому моменту в регионе привились уже свыше 1,3 млн человек.
Специалисты подчеркивают: наиболее оптимальное время для вакцинации от гриппа — период с сентября по ноябрь. Прививку можно сделать в медицинской организации по месту проживания. Детей и подростков должны прививать в образовательных учреждениях.
