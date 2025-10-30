В Санкт-Петербурге прошли «Лермонтовские дни-2025»

Так, 14 октября в Белом зале Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова состоялось открытие выставки студентов Санкт‑Петербургского художественного училища им. Н. Рериха «Вдохновленные поэзией». На ней были представлены иллюстрации, выполненные молодыми художниками по произведениям М. Ю. Лермонтова. Затем открылась экспозиция «“Отражение Востока”: Восток как мифологизированный образ в творчестве М. Ю. Лермонтова и на почтовых колониальных открытках XIX — нач. XX века». Ее посвятили проблемам европоцентричного взгляда на восточные культуры. В этот же день состоялся концерт «Восточный эскиз».