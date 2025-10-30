В Санкт-Петербурге прошли «Лермонтовские дни-2025»

Фестиваль «Лермонтовские дни-2025», приуроченный к 211-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, прошел с 14 по 17 октября в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Ежегодно ко дню рождения писателя библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова и сектор «Лермонтов: наследие» готовят специальную программу для тех, кто неравнодушен к творчеству поэта и классической русской литературе. В этот раз в библиотеках гостей ждали мастер-классы, лекции, выставки, экскурсии, выступления и многое другое. Завершила лермонтовскую неделю Всероссийская конференция.
Так, 14 октября в Белом зале Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова состоялось открытие выставки студентов Санкт‑Петербургского художественного училища им. Н. Рериха «Вдохновленные поэзией». На ней были представлены иллюстрации, выполненные молодыми художниками по произведениям М. Ю. Лермонтова. Затем открылась экспозиция «“Отражение Востока”: Восток как мифологизированный образ в творчестве М. Ю. Лермонтова и на почтовых колониальных открытках XIX — нач. XX века». Ее посвятили проблемам европоцентричного взгляда на восточные культуры. В этот же день состоялся концерт «Восточный эскиз».
Также 15 октября образовательное пространство «Doctrina Et Nobiles» провело лекцию и литературный практикум «Анатомия героя: три ключа к образу Печорина». Еще 16 октября стартовала XX ежегодная Всероссийская конференция «Лермонтовские чтения-2025», которая прошла в офлайн и онлайн-режиме. На ней прозвучали доклады о музыкальных интерпретациях по произведениям поэта. Помимо этого, 17 октября выступили финалисты конкурса чтецов Института русского языка как иностранного Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Посетители услышали переводы произведений М. Ю. Лермонтова на родные языки иностранных студентов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.