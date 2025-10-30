Квантовые компьютеры ускорят интерпретацию результатов опытов на коллайдерах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские физики сейчас активно работают над применением квантовых компьютеров в обработке данных, собираемых при помощи ускорителей частиц, и моделировании этих экспериментов. Результаты этих расчетов помогут ускорить интерпретацию результатов опытов на коллайдерах, сообщил на просветительском марафоне «Знание. Наука» руководитель научной группы Российского квантового центра (РКЦ) Алексей Федоров.
«В данный момент мы анализируем возможность использования квантовых алгоритмов — этим занимаемся и мы в нашей научной группе, и коллеги из Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Мы периодически обмениваемся идеями на этот счет, и мы выделили несколько направлений, где это возможно. В первую очередь, это анализ данных, полученных в ходе наблюдений за столкновениями частиц, а второе — это моделирование этих процессов», — пояснил Федоров.
Как отметил ученый, квантовые компьютеры позволят физикам быстро проверять теоретические идеи, описывающие различные субатомные процессы и взаимодействия частиц, сопоставляя результаты модельных вычислений с тем, что показывают эксперименты на российском коллайдере NICA и других установках класса «мегасайенс». Решение этой важной задачи продемонстрирует научную пользу от создания и использования квантовых компьютеров, подытожил Федоров.
