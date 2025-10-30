Квантовые компьютеры ускорят интерпретацию результатов опытов на коллайдерах

«В данный момент мы анализируем возможность использования квантовых алгоритмов — этим занимаемся и мы в нашей научной группе, и коллеги из Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Мы периодически обмениваемся идеями на этот счет, и мы выделили несколько направлений, где это возможно. В первую очередь, это анализ данных, полученных в ходе наблюдений за столкновениями частиц, а второе — это моделирование этих процессов», — пояснил Федоров.