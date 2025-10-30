Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге прошел финал фестиваля-конкурса «Золотая осень»

В этом году он собрал более 100 заявок.

Финал фестиваля-конкурса «Золотая осень» прошел в Доме культуры Пушкинского района Санкт-Петербурга. Событие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации района.

Мероприятие стало кульминацией творческого сезона и привлекло внимание широкой аудитории. В этом году фестиваль собрал рекордное количество заявок, что свидетельствует о растущем интересе к творческому самовыражению среди граждан. Около 100 творческих коллективов и солистов из различных культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразили желание поделиться своим талантом и искусством.

Гран-при фестиваля был присужден ансамблю русской песни «Крин», который работает под руководством Надежды Бычковской. Приз зрительских симпатий получила Людмила Алексеева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.