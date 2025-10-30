В Санкт-Петербурге прошел финал фестиваля-конкурса «Золотая осень»

Финал фестиваля-конкурса «Золотая осень» прошел в Доме культуры Пушкинского района Санкт-Петербурга. Событие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации района.
Мероприятие стало кульминацией творческого сезона и привлекло внимание широкой аудитории. В этом году фестиваль собрал рекордное количество заявок, что свидетельствует о растущем интересе к творческому самовыражению среди граждан. Около 100 творческих коллективов и солистов из различных культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразили желание поделиться своим талантом и искусством.
Гран-при фестиваля был присужден ансамблю русской песни «Крин», который работает под руководством Надежды Бычковской. Приз зрительских симпатий получила Людмила Алексеева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.