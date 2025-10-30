Дефицит свердловского бюджета на 2026 год составит 31,9 млрд рублей

Доходы запланированы в размере 504,4 млрд руб., расходы — 536,3 млрд руб. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Представлял проект бюджета назначенный накануне министр финансов Свердловской области Александр Старков.
Прогноз по доходам запланирован на уровне 504,4 млрд руб., свыше 70% из них составляют налог на доходы физических лиц и на прибыль организаций. Прогноз по расходам — 536,3 млрд руб.
По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, ключевой задачей главного финансового документа региона являются выполнение социальных обязательств, реализация национальных приоритетов, поддержка участников спецоперации и членов их семей, развитие инфраструктуры, а также обеспечение баланса между интересами всех территорий области.
«70% в структуре расходов имеют социальную направленность. На решение задач в сфере образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и культуры предусматриваем 359 миллиардов рублей», — подчеркнул Паслер.
В проекте бюджета закреплены необходимые меры по обеспечению и индексации зарплат всех категорий работников бюджетной сферы, индексации расходов на социальные выплаты, стипендии, питание, медикаменты.
Обеспечено повышение минимального размера оплаты труда. В ближайшее время законопроект об областном бюджете будет направлен в заксобрание Свердловской области.