Речной транспорт Волгограда отпускают на отдых до весны

В течение дачного сезона в Волгограде действуют еще четыре направления: два из них соединяют остров Сарпинский с микрорайоном Тулака и остановкой «Обувная фабрика», третий курсирует между Красноармейском и остановочным пунктом «Вязовая Грива», четвертый курсирует по маршруту «Волгоград — Зайчики».