Речной транспорт Волгограда отпускают на отдых до весны

Большая часть маршрутов внутригородского речного транспорта прекратит работу после 5 ноября в Волгограде.
С этого дня речные трамвайчики будут перевозить пассажиров только по трем направлениям:
«Волгоград — Щучий проран — Культбаза»;
«Руднева — Сарпинский»;
«Волгоград-Островная».
«Сообщение по маршруту “Волгоград — Островная” продлится до 20 ноября, а по направлению “Волгоград — Щучий проран — Культбаза” — до 7 декабря. Линия “Руднева — Сарпинский” работает круглогодично», — уточняют в мэрии.
В течение дачного сезона в Волгограде действуют еще четыре направления: два из них соединяют остров Сарпинский с микрорайоном Тулака и остановкой «Обувная фабрика», третий курсирует между Красноармейском и остановочным пунктом «Вязовая Грива», четвертый курсирует по маршруту «Волгоград — Зайчики».
Ранее сообщалось, что 12 дачных автобусных маршрутов прекратят работать в первые дни ноября.