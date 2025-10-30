Ричмонд
Речной транспорт Волгограда отпускают на отдых до весны

После 5 ноября будет действовать три маршрута, после 20 ноября — два, после 2 декабря — один.

Источник: администрация Волгограда

Большая часть маршрутов внутригородского речного транспорта прекратит работу после 5 ноября в Волгограде.

С этого дня речные трамвайчики будут перевозить пассажиров только по трем направлениям:

«Волгоград — Щучий проран — Культбаза»;

«Руднева — Сарпинский»;

«Волгоград-Островная».

«Сообщение по маршруту “Волгоград — Островная” продлится до 20 ноября, а по направлению “Волгоград — Щучий проран — Культбаза” — до 7 декабря. Линия “Руднева — Сарпинский” работает круглогодично», — уточняют в мэрии.

В течение дачного сезона в Волгограде действуют еще четыре направления: два из них соединяют остров Сарпинский с микрорайоном Тулака и остановкой «Обувная фабрика», третий курсирует между Красноармейском и остановочным пунктом «Вязовая Грива», четвертый курсирует по маршруту «Волгоград — Зайчики».

Ранее сообщалось, что 12 дачных автобусных маршрутов прекратят работать в первые дни ноября.