На СВО погиб 22-летний парень из Москаленского района Омской области

В Москаленском отделении партии «Единая Россия» сообщили об утрате — на СВО погиб 22-летний местный житель.
Федор Лачков окончил 9 классов Шевченковской школы и транспортный колледж, где отучился на водителя-механика. После отслужил срочную службу в армии и в марте нынешнего года подписал контракт с Минобороны.
Службу проходил на должности командира отделения группы специального назначения. 30 июня 2025 года при выполнении задачи в ходе специальной военной операции на территории ДНР и Украины сержант Лачков Федор Алэнович погиб смертью храбрых.
Прощание с героем прошло сегодня, 30 октября. У Федора Лачкова остались жена и сын.
