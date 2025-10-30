Турнир по киле «Богатырская сеча» пройдет 15 ноября в Москве

Всероссийский турнир по киле «Богатырская сеча» состоится 15 ноября на стадионе ЦСКА в Москве, что соответствует задачам госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Федерации килы России.
Кила — русская национальная командная игра с мячом и силовым противоборством. Цель игры — «взять город» соперника, то есть зайти с мячом в руках в специальную зону игрового пространства, перемещая мяч руками и ногами. Словом «кила» в старину называли большой кожаный мяч.
В этом году на поле стадиона ЦСКА сойдутся 24 команды из 10 регионов России. В мероприятии примут участие почетные гости из сферы спорта, культуры, политики, бизнеса и СМИ. Бесплатный билет на соревнования можно получить по ссылке.
Проект «Кила — национальный спорт России» стал лучшим из 5582 проектов Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и получил Гран-при от министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.