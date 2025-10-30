Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста

«Вы тогда возьмите, скажите, раз вы вот хотите понравиться молодежи, что вы таким образом их в армию собираетесь привлечь, призвать в 16 лет. Они вам тогда ответят, хотят они этих политических прав в этом возрасте или нет, и семью создавать. Вот и пообсуждайте, потом вы выработаете это все в общей конструкции. Не надо гордиться возрастом. Это быстро проходит, а надо все-таки думать о другом, об ответственности», — заключил он.