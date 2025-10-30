Круглогодичный призыв в 2026 году: от сезонных очередей к непрерывному отбору в армию

Вместо двух пиковых кампаний весной и осенью медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проходить теперь весь год. Закон уже принят Госдумой: разбираем ключевые аспекты круглогодичного призыва в армию в 2026 года на основе официальных данных.
Что важно знать о круглогодичном призыве: основная информация
Главное по теме — ниже.
1. Медосмотры срочников будут круглый год — с 1 января по 31 декабря.
2. Отправка в войска сохраняется сезонная — весна (1 апреля — 15 июля) и осень (1 октября — 31 декабря).
3. Цель реформы, по словам депутатов, избежать очередей, равномерно распределить нагрузку на военкоматы и повысить качество призыва.
4. В случае подписания закон вступит в силу 1 января 2026 года. До конца 2025 года сохраняется призыв по старым схемам.
Какой закон регулирует круглогодичный призыв в армию
Основным документом остается Федеральный закон № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Именно в него вносятся ключевые поправки о круглогодичном призыве.
Законопроект № 973851−8 внесли в Госдуму 22 июля 2025 года глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба представляют партию «Единая Россия»). Документ прошел три чтения: первое — в сентябре, второе — в октябре, третье — 28 октября 2025 года.
Также затрагивается Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» для уточнения сроков заявлений. Реформа мотивирована необходимостью оптимизации процессов: якобы сейчас сезонные пики перегружают систему, а межсезонье — простаивает.
После одобрения Советом Федерации и подписи президента закон станет обязательным.
Когда закон вступает в силу
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Это даст время на доработки, а также на обновление архивов в военкоматах, обучение персонала и информирование граждан.
Таким образом, осенний призыв 2025 года (1 октября — 31 декабря) пройдет по старым правилам и без спешки.
Когда начнется круглогодичный призыв в армию
Круглогодичный призыв стартует 1 января 2026 года — с этого момента военкоматы перейдут на непрерывный режим. Призывники смогут проходить медосвидетельствование без привязки к сезонам.
Что будет с весенним и осенним призывом
Весенний и осенний призывы как периоды отправки в войска сохранятся без изменений: весна — с 1 апреля по 15 июля, осень — с 1 октября по 31 декабря.
Реформа касается только подготовительного этапа: теперь его можно начинать загодя, чтобы избежать очередей. Например, зимой 2026 года можно будет пройти комиссию для весенней отправки. Это не отменяет кампании, но, по задумке депутатов, сделает их эффективнее. Общий срок службы — 12 месяцев — остается неизменным.
Что новый закон значит для россиян
Вероятно, новый закон действительно позволит избавиться от стресса в пиковые месяцы, когда военкоматы забиты. Студенты и работающие смогут планировать отбор чуть детальнее, кроме того, они получат больше времени на консультации с врачами юристами.
Но возможны и иные нюансы. Теперь электронные повестки приходят мгновенно, а неявка в течение 30 дней грозит санкциями. Кроме того, с момента размещения повестки в реестре призывнику запрещается выезжать за пределы РФ.
Вопросы и ответы
Собрали самые популярные вопросы по теме и дали на них ответы.
Забирать в армию теперь будут круглый год?
Нет, периоды отправки в войска сохранятся без изменений: весна — с 1 апреля по 15 июля, осень — с 1 октября по 31 декабря.
Что будет с призывом в конце 2025 года?
Новый закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Ситуация с призывом в армию в конце 2025 года остается без изменений.
Изменится ли срок службы?
Срок службы остается прежним — год.