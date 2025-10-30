В Иркутской области устранили тяжелое нарушение ритма сердца у ребенка

Уникальную операцию по устранению тяжелого нарушения ритма сердца у ребенка пяти лет впервые провели в Иркутской области. Выполнение подобных высокотехнологичных вмешательств в детском возрасте позволяет в дальнейшем снизить смертность от болезней системы кровообращения, что является задачей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Операцию провели в Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице. Специалисты применили сразу два высокотехнологичных метода: радиочастотную абляцию и криоабляцию. Это позволило полностью устранить патологические очаги аритмии в ходе одной операции.
У пациента выявили два дополнительных проводящих пути внутри сердца, из-за которых электрические импульсы проходили аномально и создали риск внезапной смерти. Один очаг находился в нижнебоковой области борозды сердца и был успешно устранен с помощью радиочастотной абляции. Второй — вблизи предсердно-желудочкового узла, где использование высокой температуры могло привести к блокаде и необходимости имплантации постоянного кардиостимулятора. Именно там хирурги решили применить криоабляцию — технологию, использующую точечное охлаждение тканей до −70 °C.
В отличие от радиочастотного метода, криоабляция позволяет врачу контролировать процесс в реальном времени: при снижении температуры до −40 °C воздействие обратимо. Если эффект не достигнут, участок можно «разморозить» и переместить катетер, не нанося вреда. Только после подтверждения нужного результата охлаждение проводится до лечебных температур, обеспечивая точное и безопасное разрушение патологического участка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.