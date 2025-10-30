В Иркутской области устранили тяжелое нарушение ритма сердца у ребенка

У пациента выявили два дополнительных проводящих пути внутри сердца, из-за которых электрические импульсы проходили аномально и создали риск внезапной смерти. Один очаг находился в нижнебоковой области борозды сердца и был успешно устранен с помощью радиочастотной абляции. Второй — вблизи предсердно-желудочкового узла, где использование высокой температуры могло привести к блокаде и необходимости имплантации постоянного кардиостимулятора. Именно там хирурги решили применить криоабляцию — технологию, использующую точечное охлаждение тканей до −70 °C.