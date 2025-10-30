Карантин ввели в 9 школах и 56 детсадах Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что, несмотря на высокие цифры, уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущим периодом, эпидемические пороги не превышены. В рамках лабораторного мониторинга за неделю обследовали около 13 тысяч человек. Наиболее часто выявлялись риновирусы и микоплазма, также фиксировались случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами и вирусами парагриппа.