Карантин ввели в 9 школах и 56 детсадах Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что, несмотря на высокие цифры, уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущим периодом, эпидемические пороги не превышены. В рамках лабораторного мониторинга за неделю обследовали около 13 тысяч человек. Наиболее часто выявлялись риновирусы и микоплазма, также фиксировались случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами и вирусами парагриппа.
На 28 октября полностью приостановлен учебный процесс в одной школе. Частично занятия отменены в 10 классах восьми школ и в 75 группах 56 детских садов. Эпидемиологи напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, избегать контакта с заболевшими, соблюдать дистанцию в общественных местах, вести здоровый образ жизни и оставаться дома при первых признаках болезни.
Особое внимание уделяется вакцинации от гриппа. Роспотребнадзор рекомендует не откладывать ее на конец осени, когда традиционно наблюдается рост респираторных заболеваний, и пройти иммунизацию уже сейчас.
Ранее Роспотребнадзор предупредил жителей Нижегородской области о риске заражения кишечным иерсиниозом — острым инфекционным заболеванием, поражающим желудочно-кишечный тракт и сопровождающимся симптомами общей интоксикации и кожными высыпаниями.