В Адыгее в 2026 году откроют обновленную детскую библиотеку

Там уже выполнили штукатурные работы и установили новые окна.

Обновленную Адыгейскую детскую республиканскую библиотеку в Майкопе планируют открыть в 2026 году. Сейчас ее капитально ремонтируют в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном проектном офисе республики.

Основная цель проекта — полная модернизация интерьера библиотеки, создание комфортных условий для читателей и внедрение современных технологий. В учреждении уже выполнили штукатурные работы, установили новые окна. Еще там смонтировали системы отопления, электро- и водоснабжения и водоотведения.

«Также установлены системы пожарной безопасности, видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализации, оповещения, интернет-телефонии и вентиляционных магистралей с кондиционерами», — сообщили в Министерстве культуры Республики Адыгеи.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.