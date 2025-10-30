На Кубани коммунальщиков станут жестче наказывать за холод в квартирах

Прокуратура Краснодарского края разъяснила новые правила привлечения к ответственности коммунальных служб и муниципальных структур за нарушение сроков подготовки жилого фонда к зимнему периоду отопления. Теперь организации и руководители, допустившие перебои с подачей тепла в жилые дома, испытают на себе ощутимо большие финансовые санкции.
Внесены серьезные изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Новые нормы предусматривают повышение штрафов за ненадлежащее выполнение работ по обеспечению готовности домов и коммуникаций к отопительному сезону.
Отныне нарушители рискуют столкнуться со следующими санкциями: юридическим лицам придется заплатить штраф до 40 тыс. рублей; должностные лица привлекаются к административной ответственности в размере до 10 тыс. рублей.
Причем речь идет именно о тех ситуациях, когда проблемы выявлены заранее, но не устраняются своевременно. Это значит, что избежать наказания станет сложнее: если летом была обнаружена неисправность системы отопления, но ремонт откладывался, виновники непременно попадут под наказание.
Кроме того, предусмотрено особое положение для случаев передачи функций управления домами органам региональной власти: тогда ответственность ложится непосредственно на представителей исполнительных органов субъектов федерации.
Новые меры введены, чтобы заставить коммунальные службы подходить к своей работе ответственнее и гарантировать жителям своевременное начало отопительного периода без сбоев и задержек.
Таким образом, коммунальные предприятия региона официально предупреждены: начиная с 7 ноября, халатность в деле подготовки жилья к отоплению обернется серьезными финансовыми потерями. По мнению прокуратуры, подобные нововведения призваны существенно сократить число проблем с обеспечением теплом в зимний сезон.
Таким образом, нерадивые специалисты и структуры вынуждены будут тщательнее относиться к выполнению своих обязанностей.