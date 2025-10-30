В Свердловской области авторы IT-проектов получили губернаторские премии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. В Свердловской области шесть команд получили губернаторские премии по 300 тыс. рублей за создание IT-проектов в сфере медицины, промышленности, строительства, производства, безопасности и логистики. Награждение состоялось в рамках III IT-конгресса и выставки «Форум будущего» в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Программный комплекс Екатерины Новак и Елены Пьянзиной из Уральского федерального университета, предназначенный для подбора магнитных наночастиц, применяется в медицине и промышленности. Платформа “Умное ЖКХ”, разработанная Даниилом Байгозиным, объединяет современные сервисы для застройщиков, управляющих компаний и жителей многоквартирных домов. Среди победителей — решения для оптимизации производственных и логистических процессов, внедряемые на предприятиях от металлургии до пищевой промышленности, а также сервисы, повышающие прозрачность и безопасность на маркетплейсах», — приводятся в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера.
Премии удостаиваются разработки, позволяющие решать серьезные производственные и социальные задачи, что служит достижению целей нацпроекта «Экономика данных».
Так, премию в номинации «За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области» в 2025 году получил генеральный директор ООО «ИК Хост» Иван Климов за создание платформы виртуализации HOSTVM. Проект позволяет создавать безопасную и масштабируемую инфраструктуру виртуальных рабочих столов, полностью совместимую с российскими операционными системами и гипервизорами.
В номинации «За вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий» в 2024 году одержали победу заведующий кафедры бизнес-информатики УрГЭУ Дмитрий Назаров и ассистент этой же кафедры Артем Варнухов за работу «Интеллектуальное обнаружение темных паттернов в интерфейсах пользователей на маркетплейсах». Создан сервис, который автоматически выявляет и анализирует манипуляции на торговых площадках — накрутки, скрытие комментариев и другие.
Дипломы лауреатам 2024−2025 годов по поручению главы региона вручил и.о. заместителя губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.