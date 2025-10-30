Компании Тверской области представили продукцию на форуме в Китае

Отметим, что центр поддержки экспорта Тверской области проводит работу по подбору компаний для B2B переговоров и организации участия предприятий в международных выставочных мероприятиях. На форуме при его содействии для компаний «Славконд», «Макларин», научного производственного объединения «Биомедицинские инновационные технологии» и ликеро-водочного завода «Вереск» была организована серия встреч с более чем 70 компаниями-импортерами пищевой продукции из КНР. По итогам ряд крупных китайских дистрибьютеров заинтересовался продукцией тверских производителей. Представители компании обсудили условия поставок и достигли договоренностей о направлении пробных партий товаров.