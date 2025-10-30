Компании Тверской области представили продукцию на форуме в Китае

Более 100 наименований различных категорий товаров представили производители Тверской области на Третьем российско-китайском форуме. Участие компаний в подобных мероприятиях способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в аппарате правительства региона.
Мероприятие прошло в Шэньяне и Пекине с 23 по 27 октября. Участники форума ознакомились с ассортиментом 12 компаний региона. На дегустации были представлены различные категории, включая бакалейную продукцию, хлебобулочные изделия, товары для здорового питания и напитки. Потенциальные импортеры детально изучили характеристики и обсудили перспективы сотрудничества. Особый интерес у участников форума вызвали кондитерские изделия компаний «Славконд», «Мармеладная сказка» и «Полезные сладости», кофе торговой марки Poetti от «Милфудс», варенье и конфитюры «Ратибор», напитки «Макларин».
Отметим, что центр поддержки экспорта Тверской области проводит работу по подбору компаний для B2B переговоров и организации участия предприятий в международных выставочных мероприятиях. На форуме при его содействии для компаний «Славконд», «Макларин», научного производственного объединения «Биомедицинские инновационные технологии» и ликеро-водочного завода «Вереск» была организована серия встреч с более чем 70 компаниями-импортерами пищевой продукции из КНР. По итогам ряд крупных китайских дистрибьютеров заинтересовался продукцией тверских производителей. Представители компании обсудили условия поставок и достигли договоренностей о направлении пробных партий товаров.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.