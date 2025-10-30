Ричмонд
В Крыму опровергли информацию о частичной блокировке иностранных мессенджеров

Оператор мобильной связи «Волна» опроверг частичную блокировку иностранных мессенджеров на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

По словам представителей «Волны», ранее опубликованная информация о возможных ограничениях WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и Telegram не являлась заявлением об их блокировке.

«Прочтение данной информации в подобном ключе не является корректным. Проблемы в работе иностранных мессенджеров, в частности Telegram, вызваны кратковременным техническим сбоем в работе самого сервиса», — уточнили в компании.

Ранее крымский мобильный оператор «Волна» сообщил, сославшись на решения Роскомнадзора, об ограничениях в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). В компании добавили, что «это касается абонентов всех операторов и провайдеров России».