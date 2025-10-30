В Крыму опровергли информацию о частичной блокировке иностранных мессенджеров

Ранее крымский мобильный оператор «Волна» сообщил, сославшись на решения Роскомнадзора, об ограничениях в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). В компании добавили, что «это касается абонентов всех операторов и провайдеров России».